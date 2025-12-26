دوري روشن: ريمونتادا فتحاوية تقلب الطاولة على الأهلي في الأحساء

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة على ملعب ميدان تمويل الأولى بمدينة الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.