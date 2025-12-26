دوري روشن: ريمونتادا فتحاوية تقلب الطاولة على الأهلي في الأحساء

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزًا ثمينًا على الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة على ملعب ميدان تمويل الأولى بمدينة الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وانتهت المواجهة بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف، بعد ريمونتادا مثيرة عقب التأخر في النتيجة خلال الشوط الأول.
وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق إيتانغان في الدقيقة 27، قبل أن ينتفض الفتح ويقلب النتيجة، حيث سجّل فارغاس هدف التعادل في الدقيقة 43، ثم أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند 19 نقطة في المركز الرابع.