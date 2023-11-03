"الهلال" في الصدارة.. هنا "القيمة السوقية للأندية الـ8 المتأهّلة لربع نهائي الكأس"

تأهّل لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، "8" فرق هي: "الهلال، والنصر، والاتحاد، والشباب، والتعاون، والفيصلي، والخليج، وأبها"؛ حيث يصل إجمالي القيمة السوقية للفرق المتأهّلة لدور الـ"8" نحو "668.27" مليون يورو.