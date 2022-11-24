النصر السعودي على الخط لخطف كريستيانو رونالدو

وقال التقرير إن كريستيانو سيكون معروضًا في سوق الانتقالات، بعد أن أعلن نادي مانشستر يونايتد انتهاء العلاقة معه رسميًّا يوم الثلاثاء الماضي، وأن نادي النصر من ضمن الخيارات التي سيعيد كريستيانو دراسة عرضها، إلى جانب العرض الهلالي؛ وذلك بعد نهاية كأس العالم ٢٠٢٢.