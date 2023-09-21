الاتحاد يستبعد جوتا واللاعب يبحث عن حل

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرتغالي نادم على عدم النظر في العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، والتي كانت من أبرزها فنربخشة، والريان القطري الذين عرضوا استعارة اللاعب لمدة موسم واحد.