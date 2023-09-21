الاتحاد يستبعد جوتا واللاعب يبحث عن حل

كشفت تقارير صحفية عن حسم إدارة الاتحاد مستقبل البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، مع الفريق، وعن القرار الذي اتخذه اللاعب حتى نهاية الموسم.
وصرّحت صحيفة "Sportx" التركية بأن جوتا لن يتمكن من لعب كرة القدم حتى يناير، فقد استبعد مسؤولو الاتحاد اللاعب بسبب اكتفاء الحد الأجنبي للفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرتغالي نادم على عدم النظر في العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، والتي كانت من أبرزها فنربخشة، والريان القطري الذين عرضوا استعارة اللاعب لمدة موسم واحد.
فيما أفاد الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" على حسابه الشخصي عبر منصة "أكس"، بأن إدارة الاتحاد قررت بقاء جوتا خارج قائمة الفريق حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأوضح أن اللاعب البرتغالي يقوم حاليًا بدراسة وضعه؛ إما الانتظار حتى يناير على أمل أن يتغير قرار النادي، والمدرب نونو سانتو، أو بدء المحادثات لإنهاء عقده، والحصول على راتبه بالكامل.
وكان البرتغالي جواو فيليبي صاحب الـ24 عامًا، قد انتقل لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو.