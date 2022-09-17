تواجد 3 لاعبين من النصر.. "حمدالله" في صدارة تقييم موقع "سوفا سكور"

تَصَدّر مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد "المغربي" عبدالرزاق حمدالله، قائمة التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، بعد أن حصل على التقييم الأعلى بـ9؛ بحسب موقع "سوفا سكور" العالمي.
وحضر 3 لاعبين من النصر في التشكيلة، وهم: (عبدالإله العمري، عبدالرحمن غريب، وأندرسون تاليسكا)، مع ثنائي من الرائد وثنائي من العدالة، ولاعب واحد من الاتحاد، والشباب، وضمك، وأبها.
وكشف الموقع المهتم بالأرقام والإحصاءات، اليوم السبت، عن تشكيلة الجولة الرابعة المثالية لدوري المحترفين، والتي شهدت تواجد ميلان مياتوفيتش لاعب العدالة في مركز حراسة المرمى، وفي الدفاع كل من عبدالقادر بدران لاعب ضمك، وعبدالإله العمري لاعب النصر، وإياغو سانتوس لاعب الشباب.
وضمّت تشكيلة الوسط: محمد العوفي لاعب العدالة، أوروش ماتيتش لاعب أبها، أندرسون تاليسكا لاعب النصر، ومحمد فوزير لاعب الرائد.. فيما حل الثلاثي (عبدالرحمن غريب لاعب النصر، وعبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، وكريم البركاوي لاعب الرائد)، في خط الهجوم.