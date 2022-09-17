تواجد 3 لاعبين من النصر.. "حمدالله" في صدارة تقييم موقع "سوفا سكور"

وحضر 3 لاعبين من النصر في التشكيلة، وهم: (عبدالإله العمري، عبدالرحمن غريب، وأندرسون تاليسكا)، مع ثنائي من الرائد وثنائي من العدالة، ولاعب واحد من الاتحاد، والشباب، وضمك، وأبها.