دوري روشن للمحترفين: الاتفاق يعبر ضمك ويحصد النقاط الثلاث

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فوزًا مثيرًا على شقيقه ضمك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها في البداية نكودو محترف ضمك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ7 قبل أن يتعادل موسى ديمبيلي للاتفاق في الدقيقة الـ13.
وأضاف ديمبيلي الهدف الثاني له وللاتفاقيين في الدقيقة الـ23، وأضاف حمدان الشمراني الهدف الثالث في الدقيقة الـ68.
وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده عند النقطة العاشرة في حين توقف رصيد ضمك عند النقطة الثالثة.