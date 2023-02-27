في التدريب الأول لـ "أنطونيو".. الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف الرائد

وكان التدريب قد بدأ بكلمة تحفيزية من المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا والذي يحل بديلاً عن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث شدد من خلالها على ثقته الكبيرة بلاعبي فارس الدهناء وأنهم قادرون على تجاوز الصعاب وتحسين صورة الفريق في منافسات الدوري المتبقية، ولكن ذلك يحتاج إلى التعاون ومضاعفة الجهود واللعب بروح عالية لانتزاع الانتصارات للتقدم في سلم الترتيب.