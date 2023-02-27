في التدريب الأول لـ "أنطونيو".. الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف الرائد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه، اليوم الاثنين، على ملعب رديف النادي، يأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مضيفه الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب قد بدأ بكلمة تحفيزية من المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا والذي يحل بديلاً عن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث شدد من خلالها على ثقته الكبيرة بلاعبي فارس الدهناء وأنهم قادرون على تجاوز الصعاب وتحسين صورة الفريق في منافسات الدوري المتبقية، ولكن ذلك يحتاج إلى التعاون ومضاعفة الجهود واللعب بروح عالية لانتزاع الانتصارات للتقدم في سلم الترتيب.
واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية وقائية وتقوية للعضلات، ثم فرض المدرب الجانب التكتيكي قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، وكان التدريب قد شهد مشاركة الرباعي محمد الكويكبي وسعيد المولد وعبد الله خطيب وعبد الرحمن العبيد بعد تماثلهم للشفاء من نزلة البرد والتي منعتهم من المشاركة في مباراة الباطن.