مكاسب كثيرة لـ"الاتحاد" من الفوز على "الخليج".. تعرف عليها

ودوّن "الاتحاد" رقمًا قياسيًا جديدًا بتاريخ دوري المحترفين السعودي باهتزاز شباكه بـ6 أهداف فقط في أول 19 مباراة من الموسم، متفوّقًا على حصيلة "الهلال" (7 أهداف في أول مواسم دوري المحترفين 2008-2009).