مكاسب كثيرة لـ"الاتحاد" من الفوز على "الخليج".. تعرف عليها

ضرب "الاتحاد" أكثر من عصفور بحجر واحد عقب عودته إلى الديار بانتصار كبير من ميدان مضيفه "الخليج" بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/ 2023م.
إذ ارتقى الفريق للصدارة جدول الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول جمعها من 13 فوزًا و5 تعادلات وخسارة وحيدة.
ودوّن "الاتحاد" رقمًا قياسيًا جديدًا بتاريخ دوري المحترفين السعودي باهتزاز شباكه بـ6 أهداف فقط في أول 19 مباراة من الموسم، متفوّقًا على حصيلة "الهلال" (7 أهداف في أول مواسم دوري المحترفين 2008-2009).
وأصبح الفريق على بُعد 3 خطوات من كسر الرقم القياسي لأقوى خط دفاع في تاريخ دوري المحترفين والمسجل باسم "الهلال" خلال موسم 2008/ 2009 باستقباله 9 أهداف في 22 مباراة.
وعادَلَ الفريق أطول سلسلة شباك نظيفة له في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم تهتز شباكه في 6 مباريات متتالية.
وبات حارس الفريق البرازيلي غروهي أكثر حارس مرمى في تاريخ دوري المحترفين السعودي يحقق الكلين شيت، وذلك في 43 مباراة مع الاتحاد.
فيما باتت ثلاثة أهداف تفصل نجم الفريق عبدالرزاق حمدالله من معادلة رقم مهاجم النصر السابق محمد السهلاوي كثالث أفضل مسجل للأهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي.