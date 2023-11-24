الاتحاد يُفسد فرحة الاتفاق بملعبه الجديد بفرضه التعادل عليه

ظهر التكافؤ منذ البداية بين الفريقين، لكن مع مرور الوقت كان فريق الاتحاد الأكثر وصولاً لمرمى الاتفاق، وبدأ النجم الفرنسي كريم بنزيمة مسلسل الفرص الاتحادية بعد أن حول عرضية كورنادو برأسه ناحية الشباك، لكن يقظة الحارس والدفاع أنقذت الموقف من على خط المرمى في فرصة حُبست معها الأنفاس (18).