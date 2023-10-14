الفارسة السعودية رزان الراجحي تحقق النجمة الدولية في سباق فرنسا

حقَّقت الفارسة السعودية رزان الراجحي "فارسة برنامج صناعة الفارسات من الصفر للعالمية" النجمة الدولية للبرنامج على مستوى العالم في فرنسا، المعتمدة من الاتحاد الدولي لمسافة 100 كيلومتر.
وتعتبر "رزان" أول فارسة من البرنامج تشارك في سباقات أوروبية، وتحديدًا بفرنسا في منطقة (بريت)، وذلك بعد الحصول على موافقة الاتحاد السعودي للمشاركة في هذه البطولة.
وشارك في السباقات أكثر من 60 فارسًا وفارسة من مختلف البلدان الأوروبية، وحققوا المسافة المطلوبة، وتجاوزها بنجاح 14 فارسًا وفارسة، منهم الفارسة السعودية رزان الراجحي.
وقال المشرف العام على برنامج صناعة الفارسات من الصفر للعالمية، الحكم والمدرب الدولي الدكتور حاتم حسنين، إن هذه المشاركة تعد من أقوى البطولات والمشاركات في أوروبا، وفرنسا بشكل خاص. وباعتبار أنها الفارسة السعودية والعربية الوحيدة في هذه البطولة فقد أذهلت الفرسان والمشاركين والحكام، وحصلت على النجمة في مسافة 100 كيلو، التي تعتبر الأصعب لصعوبة المضمار من ارتفاعات ونزول حاد.. وحققت الفارسة رزان الراجحي كذلك أحسن حالة جواد في المسابقة.
وأضاف "حسنين": خلال عام ونصف العام انضم لدينا العشرات من الفارسات، وحقق عدد منهن نجومًا على مستوى الخليج، ولكن لم يتبقَّ في البرنامج سوى المتميزات اللاتي لديهن القدرة والكفاءة العالية، والدعم العائلي، والالتزام بالتدريب الشاق، حتى أصبح لدينا فارسات عالميات، سيرفعن علم السعودية في المحافل العالمية في سباقات الخيل، كرزان الراجحي ومنى العيسى وشهد القاسم وأروى السلطان ورزان الفردي وليان حاتم حسنين ومنى الحصين.
من جانبها، قالت الفارسة السعودية رزان الراجحي إنها سعيدة بتحقيق النجمة الدولية بالرغم من صعوبتها، وتسعى لتحقيق النجمة الثانية في هذا الموسم خلال العام الحالي 2023م. وأضافت: وإن التدريب الذي تلقته في الأكاديمية تحت إشراف الدكتور حاتم، والذي قدم لنا الكثير من وقته وجهده وعلمه صباحًا ومساء من التدريب المتواصل على سباقات القدرة والتحمل، جعلنا مؤهلات، ونملك القدرة البدنية والروح الرائعة والشجاعة والثقة العالية والتحمل والصبر لتحقيق كأس العالم كأول فريق نسائي مدرب ومؤهل في سباقات القدرة والتحمل.
من جانب آخر، قالت الفارسة منى العيسى، التي تأهلت في سباقات القدرة والتحمل للبرنامج، إنها تستعد مع زميلاتها إلى المشاركة الدولية في مملكة البحرين والإمارات استعدادًا لسباقات العلا خلال الشهرين المقبلين. وأضافت: ونحن لم نصل لهذا المستوى العالي والمتقدم من التدريب إلا بسبب العزيمة والإرادة وتوجيهات المشرف العام الذي يسعى لإيجاد فريق نسائي سعودي عالمي في سباقات الخيل.