الفارسة السعودية رزان الراجحي تحقق النجمة الدولية في سباق فرنسا

وقال المشرف العام على برنامج صناعة الفارسات من الصفر للعالمية، الحكم والمدرب الدولي الدكتور حاتم حسنين، إن هذه المشاركة تعد من أقوى البطولات والمشاركات في أوروبا، وفرنسا بشكل خاص. وباعتبار أنها الفارسة السعودية والعربية الوحيدة في هذه البطولة فقد أذهلت الفرسان والمشاركين والحكام، وحصلت على النجمة في مسافة 100 كيلو، التي تعتبر الأصعب لصعوبة المضمار من ارتفاعات ونزول حاد.. وحققت الفارسة رزان الراجحي كذلك أحسن حالة جواد في المسابقة.