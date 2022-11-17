الاتفاق يرفع من درجة تحضيراته.. و"هزازي" يقترب من العودة

رفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من درجة تحضيرات فريقه في التدريبات التي أجريت اليوم الخميس؛ وذلك على فترتين صباحية ومسائية.
يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى لتحضيرات الاتفاق لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت الحصة الصباحية قد اشتملت على تمارين تقوية للعضلات وجري حول الملعب، فيما تركزت الحصة المسائية على الجانب اللياقي والفني، فبعد الإحماء أدى لاعبو الفريق تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة من لمستين، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.
وعلى صعيد متصل قطع لاعب وسط الاتفاق علي هزازي شوطاً كبيراً من برنامجه العلاجي، وسينتظم في البرنامج اللياقي بمعسكر أبو ظبي.