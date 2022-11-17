الاتفاق يرفع من درجة تحضيراته.. و"هزازي" يقترب من العودة

وكانت الحصة الصباحية قد اشتملت على تمارين تقوية للعضلات وجري حول الملعب، فيما تركزت الحصة المسائية على الجانب اللياقي والفني، فبعد الإحماء أدى لاعبو الفريق تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة من لمستين، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.