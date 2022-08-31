اللجنة المنظمة لكأس العرب للناشئين تستعرض تقارير مباريات دور المجموعات

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 لكرة القدم، اليوم الأربعاء؛ اجتماعًا برئاسة الأستاذ عبدالحكيم الشلماني في مدينة وهران الجزائرية، بحضور جميع أعضاء اللجنة وممثّلي اللجان المعاونة، وذلك بعد ختام مرحلة دور المجموعات من منافسات البطولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقارير الفنية والإدارية وتقارير الحكام ومختلف اللجان بشأن المباريات الماضية؛ حيث قدم رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ عبدالحكيم الشلماني، شكره وتقديره لأعضاء اللجنة ولرؤساء وأعضاء اللجان، ولكافة الفرق العاملة في البطولة على الجهود التي بُذلت خلال مباريات دور المجموعات.
وأبدى رئيس اللجنة المنظمة سعادته بما تحقّق خلال الفترة الماضية، معربًا عن أمله في استمرار هذا النجاح خلال الأدوار النهائية القادمة.
وهنّأ الشلماني منتخبات الجزائر والسودان واليمن وتونس والعراق والمغرب ومصر والسعودية، على التأهّل إلى الدور ربع النهائي، وتمنّى لها التوفيق في المراحل المقبلة، مقدمًا شكره وتقديره لبقية المنتخبات على مشاركتها المتميزة في البطولة، متمنيًا لها التوفيق في قادم الاستحقاقات العربية.
وفي جانب آخر عقد اليوم الاجتماع التنسيقي التحضيري لمباريات الدور ربع النهائي، بحضور ممثلي جميع المنتخبات المتأهّلة، تم خلاله استعراض قوائم اللاعبين واعتماد ألوان المنتخبات في المباريات المقبلة، بالإضافة إلى استعراض التنظيمات الخاصة بالأدوار النهائية.