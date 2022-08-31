اللجنة المنظمة لكأس العرب للناشئين تستعرض تقارير مباريات دور المجموعات

وهنّأ الشلماني منتخبات الجزائر والسودان واليمن وتونس والعراق والمغرب ومصر والسعودية، على التأهّل إلى الدور ربع النهائي، وتمنّى لها التوفيق في المراحل المقبلة، مقدمًا شكره وتقديره لبقية المنتخبات على مشاركتها المتميزة في البطولة، متمنيًا لها التوفيق في قادم الاستحقاقات العربية.