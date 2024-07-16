بعد خسارته أمم أوروبا.. "ساوثغيت" يعلن استقالته من تدريب منتخب إنجلترا

وأضاف: "لكن الوقت قد حان للتغيير، وبداية فصل جديد.. نهائي بطولة أوروبا في برلين يوم الأحد أمام إسبانيا كانت مباراتي الأخيرة كمدرب لمنتخب إنجلترا"، مشيرًا إلى أن نجاح الفريق في لقاء الدنمارك لا يتوقف على بيلينغهام لوحده.