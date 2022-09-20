الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على سعيد المولد .. تعرف على السبب

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على لاعب الاتفاق سعيد المولد، بلغت 20 ألف ريال، بسبب قيام اللاعب بالإساءة لحكم مباراة فريقه مع الرائد ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.