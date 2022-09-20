الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على سعيد المولد .. تعرف على السبب

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على لاعب الاتفاق سعيد المولد، بلغت 20 ألف ريال، بسبب قيام اللاعب بالإساءة لحكم مباراة فريقه مع الرائد ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
وأكدت اللجنة أن قرارها نهائي ولا يجوز الطعن عليه.
كما عاقبت لجنة الانضباط، لاعب فريق الخليج حازم الزهراني، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بعد قيام حكم مباراة فريقه أمام اتحاد جدة بالجولة نفسها، بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة للاعب بعد تدخله بعنف على أحد لاعبي اتحاد جدة.
وأشارت اللجنة إلى أن قرارها نهائي، بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة.