بطولة آسيا 2023: برباعية نظيفة.. الأردن يتجاوز عقبة ماليزيا

استهل المنتخب الأردني مبارياته في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر بتحقيق فوز كبير على نظيره الماليزي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات المرحلة الأولى من دور المجموعات بفوز المنتخب الأردني برباعية نظيفة.
أهداف المباراة سجلها محمود مرضي في الدقيقة 17 وموسى التعمري في الدقيقة 18 ومحمود مرضي مجدداً في الدقيقة 32.
وفي شوط المباراة الثاني ينجح اللاعب موسى التعمري في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 85.
بتلك النتيجة يحصد النشامى أول ثلاث نقاط فيما يبقى المنتخب الماليزي بلا أي رصيد في المجموعة التي تضم إلى جوارهما كوريا الجنوبية والبحرين.