أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي عن طرح تذاكر مباراتي الأخضر أمام قرغيزستان وتايلاند، في كأس آسيا التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.
وكتب حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي عبر منصة إكس: "تذاكر مباراتي الأخضر أمام قرغيزستان وتايلاند متوفرة.. احصل على تذكرتك وادعم الصقور في كأس آسيا 2023".
ويلعب الأخضر في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات: عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.