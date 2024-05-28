نيابة عن "الفيصل".. "ابن جلوي" يترأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء الأولمبية الخليجية

نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يرأس نائب رئيس اللجنة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وفد المملكة، في الاجتماع الـ36 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، الذي يعقد غدًا الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.
وشهد "ابن جلوي" فور وصوله الدوحة اليوم الثلاثاء، حفل العشاء الذي أقامته اللجنة الأولمبية القطرية اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيسها، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية القطرية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.
وقدم الأمير فهد بن جلوي، ونيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للشيخ جوعان بن حمد، ولجميع منسوبي ومنسوبات الحركة الأولمبية بدولة قطر، بهذه المناسبة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومزيدًا من التقدم والازدهار.
ويناقش اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ أبرزها: دورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات المغلقة والفنون القتالية، وتقرير دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي استضافتها الإمارات إبريل الماضي، وتقرير لجنة رياضة المرأة، وروزنامة البطولات الخليجية، والعديد من التقارير الأخرى.
من جهة أخرى، شارك الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز بن أحمد باعشن، اليوم الثلاثاء في الاجتماع الـ98 للمكتب التنفيذي لأصحاب السعادة أمناء عموم اللجان الأولمبية الخليجية.