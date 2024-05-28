نيابة عن "الفيصل".. "ابن جلوي" يترأس وفد المملكة في اجتماع رؤساء الأولمبية الخليجية

ويناقش اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ أبرزها: دورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات المغلقة والفنون القتالية، وتقرير دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي استضافتها الإمارات إبريل الماضي، وتقرير لجنة رياضة المرأة، وروزنامة البطولات الخليجية، والعديد من التقارير الأخرى.