الاتحاد السعودي ينافس على جائزة الأفضل في غرب آسيا.. عن شهر يناير

ووقع الاختيار في هذا الشهر على كل من: نادي الاتحاد من السعودية، والعين الإماراتي، والدحيل القطري، وجبل الكبر الفلسطيني، والمنامة البحريني، والجيش السوري، والأنصار اللبناني، ودهوك العراقي.