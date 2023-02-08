الاتحاد السعودي ينافس على جائزة الأفضل في غرب آسيا.. عن شهر يناير

يدخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في المنافسة مع عدة فرق عربية على جائزة أفصل نادٍ في منطقة غرب آسيا خلال شهر يناير من العام 2023.
واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبرز الأندية التي حققت نتائج لافتة في المسابقات الكروية المحلية والقارية في منطقة غرب آسيا خلال شهر يناير من العام 2023.
وفتح الاتحاد الآسيوي باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل نادٍ في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناءً على العديد من المعايير؛ أبرزها أهمية النتائج والألقاب التي تحققت "إن وُجِدت" على مختلف الأصعدة.
ووقع الاختيار في هذا الشهر على كل من: نادي الاتحاد من السعودية، والعين الإماراتي، والدحيل القطري، وجبل الكبر الفلسطيني، والمنامة البحريني، والجيش السوري، والأنصار اللبناني، ودهوك العراقي.
ويأتي اختيار فريق الاتحاد بعد أن ظفر بلقب مسابقة كأس السوبر السعودي.
وأشار "الآسيوي" إلى أن التصويت سيستمر لغاية السبت 11 فبراير، عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية.