إنجاز سعوديّ.. "الميموني" يفوز بالمركز الأوّل في سباق الخيّالة المتمرنين الدولي بفرنسا

وأكّد الميمونيّ، صاحب الـ22 عامًا، أن هدفه كان النجاح وتمثيل المملكة العربيّة السعوديّة خير تمثيل، ورفع راية الوطن عالية في هذا المحفل الدوليّ، الذي شهد تواجدًا عالميًّا كبيرًا لنخبة الخيّالة المتمرّنين من مختلف المضامير الدوليّة؛ وهو ما تحقّق بالفعل.