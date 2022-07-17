"غلطة سراي" يقدم عرضًا لـ "فينسنت أبو بكر" لاعب "النصر"

وقال موقع "actu cameroun" نقلاً عن صحيفة "fotomac" ، إنه على الرغم من راتب أبو بكر المرتفع إلا أنه غير سعيد مع النصر، كما يخطط غلطة سراي لمنح المهاجم الكاميروني عقدًا لمدة 4 سنوات براتب سنوي يبلغ نحو 3 ملايين يورو.