"غلطة سراي" يقدم عرضًا لـ "فينسنت أبو بكر" لاعب "النصر"

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن نادي غلطة سراي التركي مازال يحاول إقناع الكاميروني فينسنت أبو بكر بالعودة إلى تركيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويبدو أن أيام الكاميروني فينسنت أبو بكر داخل نادي النصر أصبحت معدودة، في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها المهاجم الإفريقي خلال الفترة الماضية، وتمسك غلطة سراي التركي بالتعاقد معه.
وقال موقع "actu cameroun" نقلاً عن صحيفة "fotomac" ، إنه على الرغم من راتب أبو بكر المرتفع إلا أنه غير سعيد مع النصر، كما يخطط غلطة سراي لمنح المهاجم الكاميروني عقدًا لمدة 4 سنوات براتب سنوي يبلغ نحو 3 ملايين يورو.
وينتهي عقد المهاجم الكاميروني، مع نادي النصر في يونيو 2024 الذي انضم إليه في صيف 2021 قادمًا من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.
ومنذ تألق فينسنت أبو بكر رفقة منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت في يناير الماضي، تلقى العديد من العروض من أجل ضمه.
أبرز تلك العروض كان من أحد الأندية القطرية، والذي عرض مبلغ 5 ملايين يورو، تُدفع على 3 أقساط، ولكن لم يتم البت في هذا العرض، والأمر متوقف على مدرب الفريق الجديد؛ الفرنسي رودي جارسيا.
كما أن بعض التقارير أكدت أن أبو بكر لديه عروض من تركيا، بالإضافة إلى اهتمام نادي موناكو الفرنسي وفالنسيا الإسباني.