للإبلاغ عن أي حالات مشبوهة تتعلّق بالنزاهة.. إطلاق تطبيق إلكتروني لحماية منافسات كرة القدم

ومن المقرر أن تقوم الشركة بربط تعزيز الحماية والنزاهة من خلال نظام إلكتروني يتيح الإبلاغ عن أي شكوك حول نزاهة أي مباراة، عطفًا على البيانات الرقمية التي يرصدها النظام؛ حيث ستباشر وحدة النزاهة في الاتحاد السعودي البلاغات الواردة بالتنسيق مع خبراء من الشركة، إضافة إلى ذلك ستتلقّى الفرق واللاعبون وحكام المباريات وغيرهم من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية الرئيسية، برامج تثقيفية حول أهمية النزاهة من خلال سلسلة من الندوات التعليمية عبر الإنترنت تُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية.