"الثأر أم التأكيد".. في قمة "كلاسيكو" الشباب والاتحاد

فيما يحل الضيف فريق الاتحاد في المرتبة الرابعة من سلّم الترتيب برصيد 24 نقطة، حيث يدخل اللقاء بعد خسارته في لقائه السابق من نظيره فريق الهلال بهدف دون مقابل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.