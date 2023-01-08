"الثأر أم التأكيد".. في قمة "كلاسيكو" الشباب والاتحاد

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، غدًا الاثنين، قمة كروية منتظرة تجمع فريق الشباب ونظيره الاتحاد (مؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين).
يدخل الشباب المباراة وهو وصيف للترتيب برصيد 25 نقطة بعد خسارته من لقائه السابق أمام فريق الوحدة بهدفين مقابل هدف في مباراة جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
فيما يحل الضيف فريق الاتحاد في المرتبة الرابعة من سلّم الترتيب برصيد 24 نقطة، حيث يدخل اللقاء بعد خسارته في لقائه السابق من نظيره فريق الهلال بهدف دون مقابل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.