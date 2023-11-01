الاتحاد يعسكر في العاصمة تأهباً لمواجهة الشباب.. ووعكة صحية تغيب " كورنادو"

انتظم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في معسكره في مدينة الرياض استعداداً لملاقاة الشباب دورياً الجمعـة المقبـل، ويغادر بعد اللقـاء إلى العـراق لمواجهة فريق القوة الجوية العراقي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.