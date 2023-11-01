الاتحاد يعسكر في العاصمة تأهباً لمواجهة الشباب.. ووعكة صحية تغيب " كورنادو"

انتظم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في معسكره في مدينة الرياض استعداداً لملاقاة الشباب دورياً الجمعـة المقبـل، ويغادر بعد اللقـاء إلى العـراق لمواجهة فريق القوة الجوية العراقي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
ميدانياً، أجرى الفريق أمس الأربعاء تدريبات استرجاعية واستشفائية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية بمواجهة الأمس أمام فريق الفيحاء ضمن مواجهات الدور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وأدت المجموعة التي شاركت في اللقـاء المـاضي تدريبات استشفائية في مقر سكن الفريق بالفندق، بينما أدت المجموعة الثانية تدريبات فنية على رديف ملعب الملك فهد بالرياض.
فيما واصل الثنائي البرازيلي فابينهو و عوض الناشري متابعة برنامجيهما العلاجي في العيادة الطبية بالنـادي، وتواصل غياب اللاعب إيغور كورنادو عن التدريب بسبب الوعكة الصحية.