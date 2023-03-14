عقب تخطيه الباطن .. الوحدة إلى نصف نهائي كأس الملك

تأهل فريق الوحدة الأول لكرة القدم، إلى نصف نهائي مسابقة كأس الملك، بعد تغلبه على ضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2022/2023م .
وضع المحترف المغربي فيصل فجر فريق الوحدة في المقدمة منذ الدقيقة 19 من علامة الجزاء، وتمكن فريق الباطن من تعديل النتيجة عن طريق يوسف فواز، بعد أن حول عرضية عبدالاله البريه إلى داخل الشباك عند الدقيقة 39.
وفي الأنفاس الأخيرة للشوط الأول نجح المهاجم البرازيلي انسيلمو دي مورايس بإضافة الهدف الثاني لأصحاب الضيافة في الدقيقة (45+7)، مستغلاً خطأ فادحًا من الحارس مشعل هريس، ليضع الكرة في الشباك الخالية معلنة عن ثاني أهداف الوحدة.
وسيقابل الوحدة في دور نصف نهائي البطولة الفائز من مباراة النصروأبها.