عقب تخطيه الباطن .. الوحدة إلى نصف نهائي كأس الملك

تأهل فريق الوحدة الأول لكرة القدم، إلى نصف نهائي مسابقة كأس الملك، بعد تغلبه على ضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم 2022/2023م .