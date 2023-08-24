في افتتاح الجولة الثالثة من دوري روشن.. الهلال "ينتفض" ويضرب الرائد برباعية

تجاوز فريق الهلال الأول لكرة القدم ، محطة نظيره الرائد، بنتيجة 4/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم المكسيكي "سيزار راموس".