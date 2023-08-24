في افتتاح الجولة الثالثة من دوري روشن.. الهلال "ينتفض" ويضرب الرائد برباعية

تجاوز فريق الهلال الأول لكرة القدم ، محطة نظيره الرائد، بنتيجة 4/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم المكسيكي "سيزار راموس".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل ، جاء عند الدقيقة 42 برأسية رائعة لميتروفيتش، بعد عرضية مثالية من "نيفيز".
وشهد هذا الشوط حضوراً لافتاً لحارس الهلال المغربي "ياسين بونو".
وفي الشوط الثاني، أحرز سالم الدوسري هدفين تباعاً للهلال عند الدقيقتين 56 ،69 ، حيث كان الأول من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 80 منح الحكم البطاقة الحمراء للاعب الهلال"سافيتش" ولاعب الرائد "عمر غوزاليس".
وأضاف البديل عبدالله الحمدان الهدف الرابع لفريقه الهلال، عند الدقيقة 90 بعد ترجمة عرضية زميله سالم الدوسري.
بتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة السابعة، فيما بقي الرائد بدون نقاط.