مهاجم الاتحاد "حمدالله" يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا بالجولة الـ21 من دوري روشن

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الشباب بالمركز الثالث ولديه 44 نقطة، في حين يقع الهلال بالمركز الرابع ويمتلك 39 نقطة.