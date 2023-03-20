مهاجم الاتحاد "حمدالله" يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا بالجولة الـ21 من دوري روشن

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عن اللاعبين الأعلى تقييمًا ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، أعلى لاعبي الدوري السعودي تقييمًا حيث حصل على نسبة 8.9.
واحتل المركز الثاني عبدالله العمار لاعب ضمك الذي حصل على تقييم بلغ 8.6، في حين احتل البولندي كريتشوفياك لاعب الشباب المركز الثالث بنسبة تقييم بلغت 8.5.
وجاء بالمركزين الرابع والخامس لاعبا الهلال محمد كنو، والنيجيري أوديون إيغالو، إذ حصل كل منهما على نسبة تقييم بلغت 8.2 ،8 على الترتيب.
ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الشباب بالمركز الثالث ولديه 44 نقطة، في حين يقع الهلال بالمركز الرابع ويمتلك 39 نقطة.