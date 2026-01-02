إنتر ميلان يسعى لاستعارة كانسيلو من الهلال حتى نهاية الموسم.. وبرشلونة يدخل على الخط

تسعى إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى التعاقد مع مدافع الهلال، البرتغالي جواو كانسيلو، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ضمن صفقات فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وبحسب ما نشرته صحيفة La Gazzetta dello Sport الإيطالية، فإن إنتر ميلان يخطط لتحمّل نحو 3 ملايين يورو من راتب اللاعب، فيما يدفع الهلال نحو 4.5 ملايين يورو، في حال توصّل الطرفان إلى اتفاق رسمي على الصفقة.
ويأتي تحرك كانسيلو للرحيل من صفوف الهلال بهدف المشاركة بصورة مستمرة، لتعزيز حظوظه في التواجد مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة الإسباني دخل أيضًا في سباق التعاقد مع اللاعب، إلا أن إنتر ميلان يبدو الأقرب لحسم الصفقة.
وكان كانسيلو قد ارتدى قميص إنتر ميلان موسم 2017–2018 تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى مانشستر سيتي، ومنه إلى الهلال في صيف 2024، حيث خاض 45 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدّم 14 تمريرة حاسمة.
وتحدثت الصحيفة الإيطالية عن توتر العلاقة بين اللاعب ومدرب الهلال، سيموني إنزاجي، منذ المباراة الأولى في دوري روشن أمام الرياض، وهو ما قد يُسرّع من وتيرة المفاوضات بين اللاعب والنادي الإيطالي.