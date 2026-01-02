إنتر ميلان يسعى لاستعارة كانسيلو من الهلال حتى نهاية الموسم.. وبرشلونة يدخل على الخط

وكان كانسيلو قد ارتدى قميص إنتر ميلان موسم 2017–2018 تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى مانشستر سيتي، ومنه إلى الهلال في صيف 2024، حيث خاض 45 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدّم 14 تمريرة حاسمة.