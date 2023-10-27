النصر يبحث عن الوصافة من بوابة الفيحاء.. والاتفاق لاستعادة التوازن

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وتُقام فيه 3 لقاءات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
يدخل أبها المباراة وهو بالمركز الـ16، ولديه 7 نقاط، بينما يشارك الشباب باللقاء وهو يمتلك 12 نقطة؛ ويحتل المركز الـ11.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي.
يشارك النصر باللقاء وهو بالمركز الرابع برصيد 22 نقطة، في حين يقع الفيحاء بالمركز الثامن، ويمتلك 14 نقطة.
يُقام اللقاء في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
يدخل الوحدة المواجهة برصيد 13 نقطة، ويحتل المركز العاشر، بينما يأتي الاتفاق بالمركز السابع، ويمتلك 17 نقطة.