الهلال يفتح ملف مواجهة الفيحاء .. و"مالكوم" يحضر في عيادة النادي

وشهدت عيادة النادي الأزرق، اليوم الثلاثاء ، حضور اللاعب البرازيلي مالكوم، الذي أجرى أشعة على موضع إصابته في عضلة الساق، وفقًا لما أعلن النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، للتواصل الاجتماعي.