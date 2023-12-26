الهلال يفتح ملف مواجهة الفيحاء .. و"مالكوم" يحضر في عيادة النادي

يواصل فريق الهلال الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.
وشهدت عيادة النادي الأزرق، اليوم الثلاثاء ، حضور اللاعب البرازيلي مالكوم، الذي أجرى أشعة على موضع إصابته في عضلة الساق، وفقًا لما أعلن النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، للتواصل الاجتماعي.
وعاود الأزرق العاصمي التدريبات بعد 24 ساعة راحة منحها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي "خيسوس" للاعبين.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، واشتمل المران على لياقية منوعة، وجمل تكتيكية ومناورة فنية.