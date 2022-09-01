100 طفل يفوزون على رونالدينيو وكارلوس وكاكا في مهرجان العودة إلى الرياض

وكما كان أساطير عودة النجوم 2022 رفقاء في منتخب بلادهم، إلا أن التنافس على صعيد أنديتهم كان مثيرًا، إذ كان النجم رونالدينيو الذي أمضى القدر الأكبر من نجوميته في برشلونة الإسباني ندًّا لكارلوس الذي يلعب مع الفريق الملكي ريال مدريد، كما كان الاثنان يتنافسان مع كاكا الذي لعب أغلب مواسمه الكروية في صفوف ميلان الإيطالي.