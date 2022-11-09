في ختام معسكر الإمارات .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة بنما

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة منتخب بنما وديًّا مساء يوم غدٍ الخميس، على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.