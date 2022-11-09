في ختام معسكر الإمارات .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة بنما

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة منتخب بنما وديًّا مساء يوم غدٍ الخميس، على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
وتعدّ مواجهة منتخب بنما يوم غدٍ الأربعاء آخر مواجهات الأخضر الودية في المرحلة الثالثة؛ حيث خاض أربع مواجهات ماضية أمام منتخبات: مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا.
ميدانيًّا: أجرى لاعبو "الأخضر"، مساء اليوم، حصة تدريبية على "ملعب قصر الإمارات"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"؛ بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل واصل اللاعب "سلمان الفرج" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب "صالح الشهري" تدريباته اللياقية، فيما شارك الثنائي "سلطان الغنام، ناصر الدوسري" في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما.