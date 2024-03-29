الاتحاد يواصل صحوته بثلاثية الفيحاء

واصل فريق الاتحاد صحوته للجولة الثالثة على التوالي بعدما قلب تأخره بهدف لفوز بثلاثة أهداف لهدف على ضيفه الفيحاء، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 32 نقطة في المركز الثامن.
وفرض فريق الاتحاد هيمنته على مجريات اللعب؛ إذ بدا لاعبوه أكثر رغبة في التسجيل عبر محاولات متكررة من كريم بنزيمة وعبدالرزاق حمد الله وجوتا، لكنه لم ينجح في هز شباك حارس الفيحاء إلا بعد مرور نصف ساعة على الانطلاقة.
ولاح الأمل لأصحاب الضيافة لافتتاح باب التسجيل حينما منح الحكم الروماني رادو بيتريسكو ركلة جزاء لمصلحة الاتحاد، انبرى لها النجم الفرنسي كريم بنزيمة، لكنه فشل في ترجمتها بسبب تألق الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش بالتصدي لها، وذلك في الدقيقة الـ20.
وعلى عكس مجريات اللعب تمكّن الضيوف من خطف هدف التقدم من علامة الجزاء للركلة التي احتسبها الحكم الروماني نتيجة عرقلة المهاجم النيجيري هنري أونيكورو من قِبل المدافع أحمد حجازي، وتكفل المحترف المغربي عبدالحميد صابيري في ترجمتها في شباك عبدالله المعيوف في الدقيقة الـ25.
وسرعان ما أدرك النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله التعادل بعد مرور 5 دقائق فقط، حينما توغل فواز الصقور من الرواق الأيمن قبل أن يرسل عرضية مثالية أمام المرمى، لم يتوانَ المهاجم المغربي في إيداعها الشباك رافعًا رصيده الشخصي هذا الموسم إلى 18هدفًا.
وقبل الدخول للاستراحة، وبالتحديد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، منح النجم الشاب أحمد الغامدي هدف التقدم للاتحاد بعد عمل جماعي منظم، نفذه زملاؤه قبل أن يمرر النجم الفرنسي كريم بنزيمة الكرة إلى مسجل الهدف الذي بدوره قدم فاصلاً مهاريًّا داخل منطقة جزاء، وأطلق تصويبة قوية، استقرت في الشباك.
وعلى عكس البداية السريعة من قِبل الفريقين في الحصة الأولى لم تشهد دقائق بداية الشوط الثاني فرصًا حقيقية على كلا المرميَين؛ إذ انحصرت الألعاب في منتصف الملعب وسط بعض المحاولات التي لم تشكل أي خطورة حتى الدقيقة الـ62 حينما أتيحت فرصة سانحة للمغربي عبدالحميد صابيري الذي كان قريبًا جدًّا من مرمى الاتحاد، لكنه تسرع في التسديد؛ لتذهب كرته خارج أرضية الملعب.
وشهدت الدقيقة الـ75 استبدال المدرب غاياردو المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول؛ ليحل محله عوض الناشري.
ونجح الاتحاد في مضاعفة النتيجة في الوقت القاتل بعد تجاوز عبدالرزاق حمد الله دفاع الفيحاء قبل أن يمرر كرة بينية أرضية أمام البديل مروان الصحفي الذي انفرد بالمرمى، وسدد كرة ذكية في الشباك (90+4).