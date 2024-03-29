الاتحاد يواصل صحوته بثلاثية الفيحاء

وعلى عكس البداية السريعة من قِبل الفريقين في الحصة الأولى لم تشهد دقائق بداية الشوط الثاني فرصًا حقيقية على كلا المرميَين؛ إذ انحصرت الألعاب في منتصف الملعب وسط بعض المحاولات التي لم تشكل أي خطورة حتى الدقيقة الـ62 حينما أتيحت فرصة سانحة للمغربي عبدالحميد صابيري الذي كان قريبًا جدًّا من مرمى الاتحاد، لكنه تسرع في التسديد؛ لتذهب كرته خارج أرضية الملعب.