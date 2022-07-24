4 مباريات تجريبية تجهّز الأهلي لدوري "يلو" في معسكر تركيا

كشفت إدارة الأهلي عن المواجهات التجريبية التي سيخوضها الفريق الكروي الأول في معسكره الخارجي المقام بتركيا؛ استعداداً لانطلاق لمنافسات الموسم الرياضي المقبل من دوري الدرجة الأولى.
ويسعى الأهلي للاستعداد جيداً للموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركته في بطولة دوري يلو للدرجة الأولى، بعد الهبوط لأول مرة في تاريخه؛ من أجل العودة إلى دوري المحترفين.
وسيخوض الأهلي أربع مباريات في معسكر تركيا، والذي يستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل، إذ سيفتتح المباريات بلقاء الشحانية القطري يوم الخميس القادم المصادف 28 من يوليو الجاري، ثم يواجه فريق بلوزداد الجزائري في الثاني من أغسطس المقبل، قبل أن يلاقي فريق الخليج السعودي في السادس من ذات الشهر، ويختتم مبارياته التجريبية بمواجهة الرائد في التاسع من أغسطس.
وكانت بعثة الفريق قد غادرت صباح أول أمس الجمعة إلى تركيا؛ لإقامة معسكر الفريق الخارجي الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، بعد أن عاود فريق كرة القدم تدريباته يوم 18 يوليو الماضي بالفحوصات الطبية والتدريبات الخفيفة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية الفرعي.
وخلت قائمة الأهلي من لاعب الفريق المقدوني أوزجان أليوسكي، في دليل واضح على مغادرة اللاعب الفريق الموسم المقبل، حيث أكدت مصادر إعلامية عن اتفاق اللاعب مع إدارة النادي لرحيل بنظام الإعارة لنادي بشكتاش التركي لمدة موسم رياضي واحد بقيمة مالية وصلت إلى أكثر من مليوني يورو.
بينما ضمّت قائمة الأهلي في المعسكر التركي 30 لاعباً، تقدمهم: ياسر المسيليم وعمر السومة وعبدالرحمن غريب إضافة إلى محمد الربيعي، وعبدالرحمن الصانبي، وعبدالله عبده، وعلي مجرشي، وعبدالرحمن الزهراني، وطلال عبسي، ومحمد خبراني، وفهد الحمد، وعبدالباسط هندي، وهاني الصبياني، وإبراهيم الزبيدي، وإياد مدني، ومحمد المجحد، وعلي الأسمري، وفراس الغامدي، وزياد الجهني، وعبدالله المقرن، وهيثم عسيري، وسلمان المؤشر، وحسن العلي، وسلطان السريحي، ومناف أبو يابس، ونايف بكري، وريان حامد، وأحمد كساره، وفرانك كوم، وفيليب.