4 مباريات تجريبية تجهّز الأهلي لدوري "يلو" في معسكر تركيا

بينما ضمّت قائمة الأهلي في المعسكر التركي 30 لاعباً، تقدمهم: ياسر المسيليم وعمر السومة وعبدالرحمن غريب إضافة إلى محمد الربيعي، وعبدالرحمن الصانبي، وعبدالله عبده، وعلي مجرشي، وعبدالرحمن الزهراني، وطلال عبسي، ومحمد خبراني، وفهد الحمد، وعبدالباسط هندي، وهاني الصبياني، وإبراهيم الزبيدي، وإياد مدني، ومحمد المجحد، وعلي الأسمري، وفراس الغامدي، وزياد الجهني، وعبدالله المقرن، وهيثم عسيري، وسلمان المؤشر، وحسن العلي، وسلطان السريحي، ومناف أبو يابس، ونايف بكري، وريان حامد، وأحمد كساره، وفرانك كوم، وفيليب.