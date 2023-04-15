الاتّفاق: تدريب استرجاعي للمشاركين في مباراة الفيحاء والبقية يخوضون مواجهة الرديف

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبًا استرجاعيًّا أُقيم اليوم السبت على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك ضمن استعداد الفريق لاستضافة ضمك ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/ 23.