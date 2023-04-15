الاتّفاق: تدريب استرجاعي للمشاركين في مباراة الفيحاء والبقية يخوضون مواجهة الرديف

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبًا استرجاعيًّا أُقيم اليوم السبت على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك ضمن استعداد الفريق لاستضافة ضمك ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/ 23.
وكان التدريب قد اشتمل على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الفريق، والتي تغلَّبوا فيها على الفيحاء يوم أمس الجمعة؛ بهدف المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، ليرفع رصيد الفريق إلى 27 نقطة.
في المقابل يخوض بقية اللاعبين مباراةً مع الفيحاء مساء اليوم السبت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دوري الرديف لموسم 2022/ 23.
في حين منح الإسباني أنطونيو كازورلا، مدرب الاتفاق، راحة، يوم غدٍ الأحد، على أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين.