بجامعة الأميرة نورة.. "الحقيل" يتوِّج "أمانة الشرقية" ببطولة دوري "بلدي"

وتوج وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، فريق أمانة الشرقية بلقب البطولة بعد تحقيقهم المركز الأول بفوزهم في المباراة النهائية على فريق أمانة الرياض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي حضره عددٌ من أصحاب المعالي والقيادات في المنظومة.