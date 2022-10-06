الأخضر يقفز مركزين في تصنيف الفيفا الشهري ليصبح 51 عالميًّا

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في التقدم مركزين، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات عن شهر سبتمبر 2022، والذي صدر اليوم الخميس السادس من أكتوبر الجاري.
واستطاع المنتخب السعودي أن يقفز للمركز الـ51 على مستوى المنتخبات في العالم، والسادس على مستوى القارة الآسيوية.
وآسيويًّا جاء "الأخضر" في المرتبة السادسة؛ بينما جاءت إيران في المركز الأول والمركز 20 عالميًّا، تليها اليابان "24"، ثم كوريا الجنوبية "28"، وأستراليا رابعة في المرتبة 38 عالميًّا، وبعدها قطر في المركز رقم 50 عالميًّا.
يشار أن البرنامج الأخير للمباريات الدولية ضَمَّ 53 مواجهة ضمن الدوري الأمم الأوروبية UEFA، و119 لقاءً وديًّا؛ وذلك قبيل انطلاق فعاليات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ المقررة في 20 نوفمبر القادم. وفيما تُعد تلك اللقاءات آخر بروفات بالنسبة للمنتخبات الـ32 التي ستشارك في العرس العالمي؛ كان لها كذلك أثر واضح على تصنيف FIFA العالمي.
يُذكر أن منتخب البرازيل، الذي يدخل النهائيات بثوب متصدر التصنيف (المركز الأول)، سيسعى إلى انتزاع لقبه العالمي السادس. وبعد تفوقه وديًّا أمام كل من غانا وتونس؛ فقد وسع الفارق الذي يفصله عن وصيفه بلجيكا (المركز الثاني)، الذي مُنِيَ بالهزيمة على يد هولندا (المركز الثامن)، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية UEFA؛ فيما احتلت الأرجنتين المركز الثالث.
وتأتي فرنسا (المركز الرابع)، حاملة اللقب العالمي خلفها مباشرة، تليها إنجلترا (المركز الخامس). ويبقى الاختلاف الملحوظ الوحيد في المراكز العشرة الأولى تقدم إيطاليا (المركز السادس، +1) التي استولت على مركز إسبانيا (المركز السابع، تراجعت بمركز واحد).
كما شهدت بعض المراكز البعيدة عن القمة بعض التغيير؛ فقد تقدمت كرواتيا (المركز 12، +3) بثلاثة مراكز. ومن جانبها، دخلت إيران نادي العشرين (المركز 20، +2) تتبعها صربيا (المركز 21، +4).
يُذكر أن التقدم في التصنيف كان من نصيب منتخبات لن تشارك في نهائيات 2022، مثل اسكتلندا (40، +5)، وأذربيجان (123، +5)، اللتين تتقدمان بخمسة مراكز لكل منهما. كما نذكر الجزائر (37، +4)، وجورجيا، (78، +4) وموريتانيا (103، +4) وسورينام (139).