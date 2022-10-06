الأخضر يقفز مركزين في تصنيف الفيفا الشهري ليصبح 51 عالميًّا

وآسيويًّا جاء "الأخضر" في المرتبة السادسة؛ بينما جاءت إيران في المركز الأول والمركز 20 عالميًّا، تليها اليابان "24"، ثم كوريا الجنوبية "28"، وأستراليا رابعة في المرتبة 38 عالميًّا، وبعدها قطر في المركز رقم 50 عالميًّا.