ماهي حقيقة تعاقد اللاعب سعود عبد الحميد مع "النصر"؟

تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن اهتمام إدارة نادي النصر بالتعاقد مع اللاعب سعود عبد الحميد بالفترة المقبلة.
وانتقل سعود عبد الحميد إلى صفوف روما في الصيف الماضي، ولكنه لم يشارك مع فريقه إلا في مباراتين فقط، في الدوري الإيطالي.
وأصبح مستقبل سعود عبد الحميد بالخارج موضع شك، لقلة مشاركته بالمباريات بعد مرور 10 جولات من الدوري الإيطالي، لذا بات هناك الكثير من الحديث حول مستقبله في أوروبا.
وقال "أحمد المعلم" وكيل أعمال عبد الحميد عبر حسابه منصة إكس، سابقاً إن فكرة عودة سعود مرة أخرى إلى الدوري السعودي غير مطروحة تماماً، وإن اللاعب مصمم على النجاح بالخارج.
يذكر أن روما قد أعلن إقالة مدربه الكرواتي إيفان يوريتش، الذي كان سبباً في عدم منح عبد الحميد سوى القليل من دقائق اللعب، وقد يكون روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي القادم، هو المدير الفني لسعود القادم.