ماهي حقيقة تعاقد اللاعب سعود عبد الحميد مع "النصر"؟

يذكر أن روما قد أعلن إقالة مدربه الكرواتي إيفان يوريتش، الذي كان سبباً في عدم منح عبد الحميد سوى القليل من دقائق اللعب، وقد يكون روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي القادم، هو المدير الفني لسعود القادم.