"ميندوزا وروبرتو" لاعبا برشلونة الإسباني على رادار أندية دوري روشن للمحترفين

وكان ماركوس ألونسو ميندوزا البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، قد انضم لنادي برشلونة، في 2022 قادمًا من تشيلسي، ويلعب للمنتخب منذ 2018، كما انتقل سيرجي روبرتو (31 عامًا)، لبرشلونة في يوليو 2013، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 4 ملايين يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".