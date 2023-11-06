"ميندوزا وروبرتو" لاعبا برشلونة الإسباني على رادار أندية دوري روشن للمحترفين

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور" عن تخطيط أندية الدوري السعودي، والدوري الأمريكي للتعاقد مع اثنين من لاعبي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما نشره كونور على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن أندية الدوري السعودي تنافس أندية الدوري الأمريكي للتعاقد مع الإسبانييْن ماركوس ألونسو ميندوزا، وسيرجي روبرتو لاعبي برشلونة الإسباني.
وكان ماركوس ألونسو ميندوزا البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، قد انضم لنادي برشلونة، في 2022 قادمًا من تشيلسي، ويلعب للمنتخب منذ 2018، كما انتقل سيرجي روبرتو (31 عامًا)، لبرشلونة في يوليو 2013، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 4 ملايين يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".