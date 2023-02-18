بمشاركة 50 متسابقاً.. انطلاق بطولة شتاء جازان للرياضات البحرية بشاطئ محافظة بيش

وشهد اليوم الأول للبطولة حضوراً كثيفاً من العائلات والشباب في أجواء كرنفالية شهدها شاطئ مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش، وذلك ضمن فعاليات شتاء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.