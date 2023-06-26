وزارة الرياضة تعتمد مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية

وفي بداية يونيو الجاري، أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، والذي تضمن تحويل أندية الهلال والاتحاد والنصر وأهلي جدة إلى شركات يكون كل منها مملوكًا لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75 %، ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادٍ بنسبة 25 %.