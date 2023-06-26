وزارة الرياضة تعتمد مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية

اعتمدت وزارة الرياضة مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية، برئاسة خالد أحمد علي الغامدي، وفقًا لما أعلن عنه النادي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، يوم الاثنين.
وقد تألف مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي غير الربحية، الفائز بالتزكية والذي سيدير النادي في ضوء مشروع الاستثمار والتخصيص، من: خالد أحمد الغامدي (رئيس المجلس) وخالد يوسف عبدالرحمن الهندي (نائب الرئيس)، وناصر عبدالله عبدالعزيز آل عثيمين (عضو) وغسان عقيل مقصود خان (عضو) وعبدالإله ناصر حسين الحرورة (عضو)، ورامي فوزي عبدالله اللنجاوي (عضو).
وفي بداية يونيو الجاري، أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، والذي تضمن تحويل أندية الهلال والاتحاد والنصر وأهلي جدة إلى شركات يكون كل منها مملوكًا لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75 %، ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادٍ بنسبة 25 %.