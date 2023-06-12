"فيفا" يكشف عن الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن قائمة الفرق المتأهلة للمشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية 2023 بدأت تتشكل وتتضح ولم يبق سوى معرفة بطل قارة أمريكا الجنوبية إذ سيتحدد في وقتٍ لاحق من العام الحالي.
وستنطلق كأس العالم للأندية FIFA في نسختها الـ 20 خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر 2023 في المملكة العربية السعودية بمشاركة سبعة فرق.
فبعد تتويج نادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد وفوز مانشستر سيتي الإنجليزي بكأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت بدأت قائمة الفرق المتأهلة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 تتشكل وتبقى معرفة بطل كوبا ليبرتادوريس.
وتضم قائمة الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية في ديسمبر المقبل: "الاتحاد السعودي، أوراوا ريدز الياباني، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي".
وغرد الحساب الرسمي لكأس العالم على موقع "تويتر" قائلاً:" كأس غالية سيتنافس عليها في السعودية بين الأندية التالية (في انتظار المتأهل عن كوبا ليبرتادوريس)، الاتحاد - السعودية (بطل الدوري السعودي)، أوكلاند سيتي - نيوزيلندا (بطل أوقيانوسيا)، ليون - المكسيك (بطل الكونكاكاف)، مانشستر سيتي - إنجلترا (بطل دوري أبطال أوروبا)، الأهلي - مصر (بطل دوري أبطال إفريقيا)، أوراوا ريذ دايموندز - اليابان (بطل دوري أبطال آسيا).