"فيفا" يكشف عن الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2023

وتضم قائمة الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية في ديسمبر المقبل: "الاتحاد السعودي، أوراوا ريدز الياباني، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي".