في افتتاح الجولة 28 من دوري روشن.. التعادل سيد الموقف في مواجهة الفيحاء والرائد

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم وضيفه الرائد بهدف لمثله، والتي أُقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
افتتح الكرواتي دمانيان دوكوفيتيش أهداف المباراة لمصلحة الرائد في الدقيقة 24 مستغلاً التمريرة الطولية من زميله محمد فوزير وسوء تمركز الدفاع ليضع الكرة على يمين الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.
وتمكن الجناح المقدوني أليكساندر ترايكوفسكي من تعديل النتيجة للفيحاء عند الدقيقة 80 بعد أن تابع رأسية ميلان بافكوف بقدمه في شباك الرائد.
بهذه النتيجة رفع فريق الرائد رصيده إلى 33 نقطة وضعته في المركز التاسع مؤقتًا كما رفع الفيحاء رصيده إلى 30 نقطة الثاني عشر معززًا آماله في البقاء بين الكبار.