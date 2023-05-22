في افتتاح الجولة 28 من دوري روشن.. التعادل سيد الموقف في مواجهة الفيحاء والرائد

بهذه النتيجة رفع فريق الرائد رصيده إلى 33 نقطة وضعته في المركز التاسع مؤقتًا كما رفع الفيحاء رصيده إلى 30 نقطة الثاني عشر معززًا آماله في البقاء بين الكبار.