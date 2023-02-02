في الجولة الـ 15 من دوري روشن .."رونالدو" النصر يتوعد الفتح.. وقمة الشرقية تجمع الاتفاق والعدالة

تستكمل اليوم الجمعة مواجهات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين مرتقبتين.
على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، يحل النصر ضيفًا مزعجًا على نظيره الفتح، عند السادسة مساءً.
الضيف وبقيادة النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" يسعى إلى استعادة الصدارة (33 نقطة) من الشباب، كما أن هذه المباراة تعد مفترق طرق بالنسبة لـ "الدون" من أجل فك شفرة زيارة مرمى الخصم.
في المقابل يأمل الفتح الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وخطف النقاط الثلاث (21 نقطة) والتي تقرب أكثر من مربع الكبار.
قمة المنطقة الشرقية تجمع الاتفاق (العاشر- 16 نقطة) وضيفه العدالة (الخامس عشر - 9 نقاط فقط)، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة 8:30 مساءً.
رحلة الهروب من دائرة الخطر، هو شعار العدالة في هذه المواجهة، فيما يأمل الاتفاق الزحف أكثر نحو مناطق الأمان.