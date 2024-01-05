تعرّف على مدرّبي مجموعة الأخضر السعودي في كأس آسيا

للمرة الثانية في تاريخه، يقود منتخبَ تايلاند مدربٌ ياباني. وعلى الرغم من أن تجربة "أكيرا نيشينو" بين عامَي 2019 و2021 لم تكن ناجحة بشكل كبير، إلا أن المنتخب التايلاندي وضع آماله في كأس آسيا 2023 في قطر بين يدي "ماساتادا إيشي"، وهو المدرب الذي يعرف كرة القدم التايلاندية جيدًا، بعد أن درّب فريقَيْ: "ساموت براكان سيتي، وبوريرام يونايتد"، قبل أن يتولّى تدريب المنتخب التايلاندي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 خلفًا للمدرب "ألكسندر بولكينغ".