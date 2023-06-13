ماريانو دياز على رادار الفتح والشباب

وأشارت أن الفرق المهتمة بماريانو هم الشباب من الرياض والفتح ،على الرغم من أنه لم يتخذ اللاعب قرارًا حازمًا بعد ، إلا أن العروض المقدمة من المملكة العربية السعودية هي الأكثر نجاحًا اقتصاديًا من بين جميع العروض التي تلقاها وعلى المستوى الرياضي.