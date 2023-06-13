ماريانو دياز على رادار الفتح والشباب

يتنافس نادي الشباب مع نظيره الفتح، على الظفر بخدمات مهاجم نادي ريال مدريد السابق ماريانو دياز ، خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023، لتدعيم صفوفهما قبل انطلاق الموسم الجديد 2023/2024.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقريرها مساء اليوم الثلاثاء، أن ماريانو دياز ينظر بالفعل للذهاب إلى المملكة العربية السعودية، بعد تلقيه عرضين مغريين.
وأشارت أن الفرق المهتمة بماريانو هم الشباب من الرياض والفتح ،على الرغم من أنه لم يتخذ اللاعب قرارًا حازمًا بعد ، إلا أن العروض المقدمة من المملكة العربية السعودية هي الأكثر نجاحًا اقتصاديًا من بين جميع العروض التي تلقاها وعلى المستوى الرياضي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه الأرجح سيلعب في الدوري السعودي الموسم المقبل وسيحصل على راتب 7 ملايين يورو، على خطى زميله كريم بنزيما الذي انضم لصفوف الاتحاد السعودي، لمدة 3 مواسم.
وأعلن ريال مدريد يوم السبت الرابع من يونيو الجاري رحيل دياز عن صفوف النادي بعد أن أمضى 6 مواسم مع النادي الملكي أولها عندما تم تصعيده من فريق الشباب في موسم 2016-2017، و5 أخرى منذ عودته من نظام الإعارة من ليون صيف عام 2018.
وخلال مسيرته كاملة، شارك ماريانو في 84 مباراة بجميع البطولات، بواقع 2217 دقيقة، سجل خلالها 12 هدفاً وقدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة. وعليه، فإن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً لعب بمعدل 14 مباراة وسجل هدفين فقط في الموسم الواحد، بواقع هدف واحد في كل 185 دقيقة.