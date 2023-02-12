"الاتحاد" أعلى أندية الدوري السعودي استحواذًا للكرة في الجولة الـ16

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عن أعلى أندية الدوري استحواذًا للكرة في الجولة الـ16 من منافسات دوري روشن السعودي.
وتصدر الاتحاد أندية الدوري السعودي كأكثر فريق استحواذًا للكرة، حيث بلغت نسبة استحواذه 70.2%.
واحتل الشباب المركز الثاني في استحواذه للكرة، حيث بلغت نسبته 69.6%، في حين احتل أبها المركز الثالث بنسبة 67.2%.
وجاء في المركز الرابع والخامس كل من ضمك والطائي على التوالي، بنسبة 61.3%، 53.2% استحواذًا للكرة.
ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي كل من النصر والشباب والاتحاد برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف، بينما يقع الهلال بالمركز الرابع برصيد 32 نقطة.