"لويز أدريانو" لاعب إنترناسيونال يقترب من الانضمام للدوري السعودي

كشف موقع "Onefootball" عن اقتراب البرازيلي لويز أدريانو لاعب إنترناسيونال، من الانضمام إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ووفقاً لما نشره الموقع نقلاً عن الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو"، فإن اللاعب البرازيلي على وشك مغادرة إنترناسيونال قريباً، بعد موافقته على الانضمام للسعودية خلال الموسم المقبل.
وبدأ لويز أدريانو البالغ من العمر 36 عاماً، الذي يلعب في مركز الهجوم مسيرته الكروية فى 2004 مع نادي إنترناسيونال، كما يلعب أيضا للمنتخب البرازيلي.
وسبق للمهاجم البرازيلي اللعب لعديد من الأندية أبرزها: شاختار دونيتسك، إيه سي ميلان، سبارتاك موسكو، بالميراس، وأنطاليا سبور .