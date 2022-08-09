"الهلال" يعاود الركض.. تأهبًا لمواجهة "نوتينغهام فوريست"

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباتهم، ضمن معسكرهم الإعدادي المقام حاليًا في "برمنغهام" البريطانية؛ وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" راحة يوم أمس.