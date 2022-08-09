"الهلال" يعاود الركض.. تأهبًا لمواجهة "نوتينغهام فوريست"

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباتهم، ضمن معسكرهم الإعدادي المقام حاليًا في "برمنغهام" البريطانية؛ وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" راحة يوم أمس.
اشتمل المران على، تدريبات بدنية ولياقية، تطبيقات تكتيكية وجمل فنية.
كما انضم الثنائي مصعب الجوير وعبدالله رديف لمعسكر الفريق في "برمنغهام"؛ وذلك بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخب السعودي للشباب، الذي حقق كأس العرب.
ويواصل الأزرق غدًا تدريباته على فترتين صباحية ومسائية؛ تأهبًا لخوض لقاء "نوتينغهام فوريست" الجمعة المقبل، الذي سيكون مغلقًا أمام وسائل الإعلام والجماهير.