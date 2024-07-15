نادٍ جديد يدخل سباق التعاقد مع مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله

يُشار إلى أن اللاعب صاحب الـ34عامًا انضم إلى صفوف الاتحاد عام 2022، ولعب موسمين ونصف الموسم، وخاض معه 84 مباراة، وسجّل 67 هدفًا، وقدَّم ثماني تمريرات حاسمةً، وحقق في صفوفه بطولة الدوري، وكأس السوبر، وحصل معه على لقب هدّاف الدوري الموسم قبل الماضي.