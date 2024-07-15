نادٍ جديد يدخل سباق التعاقد مع مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادٍ سعودي جديد في السباق لضم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.
وكان التعاون قريبًا من الاتفاق مع النجم المغربي للانتقال إلى صفوفه، بعدما بات خارج حسابات الاتحاد في الموسم المقبل 2024-2025، إلا أن الصفقة في طريقها للفشل، بسبب مطالبات اللاعب المالية.
وبحسب صحيفة الرياضية، فإن نادي الشباب دخل بقوة على خط التفاوض مع الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله، لكسب خدماته خلال السوق الصيفي الجاري.
ووفقًا للصحيفة أن اللاعب لا يمانع الانتقال إلى الشباب في ظل استمرار الخلاف المالي بينه وبين نادي التعاون عقب اتفاقهما الرسمي، كما يرغب أن يصبح الهدّاف التاريخي للدوري السعودي، حيث لا يفصله عن ذلك سوى 18 هدفًا.
يُذكر أن اللاعب عبدالرزاق حمدالله، يأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 127 هدفًا ، خلف السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السابق، والهداف التاريخي برصيد 144هدفًا.
وأوضحت الصحيفة أن المهاجم المغربي يفضل الاستمرار في دوري روشن، على الرغم من دخول نادٍ قطري، وآخر إماراتي في سباق مفاوضات معه، في محاولة منهم لكسب موافقة اللاعب من أجل استقطابه في الفترة الصيفية.
يُشار إلى أن اللاعب صاحب الـ34عامًا انضم إلى صفوف الاتحاد عام 2022، ولعب موسمين ونصف الموسم، وخاض معه 84 مباراة، وسجّل 67 هدفًا، وقدَّم ثماني تمريرات حاسمةً، وحقق في صفوفه بطولة الدوري، وكأس السوبر، وحصل معه على لقب هدّاف الدوري الموسم قبل الماضي.