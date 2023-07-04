الأخدود "يُرمِّم" صفوفه بلاعب النصر "العويرضي"

ظفر نادي الأخدود اليوم الثلاثاء بخدمات حارس فريق النصر الأول لكرة القدم عبدالعزيز العويرضي. ولم يكشف النادي الجنوبي أي تفاصيل متعلقة بالعقد أو مدته، واكتفى بعبارة ترحيبية بالحارس عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، كتب فيها: «العويرضي ينضم لكتيبه الأسود»، إضافة إلى وسم «عبدالعزيز العويرضي أخدودي».
والعويرضي سادس صفقات الأخدود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد التعاقد مع حسين شيعان حارس المرمى، وعوض خميس لاعب الوسط، والبرازيلي باولو فيتور حارس المرمى، والكولومبي سبيستيان بيدروزا لاعب الوسط، وحمد آل منصور الظهير.